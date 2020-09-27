Каждый выпуск "Танцы со звездами 2020" имеет бешеный успех среди зрителей. И все не только благодаря ярким постановкам участникам, но и выходам ведущей Тины Кароль.

Каждое воскресенье попдива предстает перед зрителями в роскошных платьях, которые удачно подчеркивают ее стройную фигуру и пышный бюст. И 5 выпуск "Танцев со звездами" не стал исключением, передает 24 канал.

Читайте также Олег Винник и Елена Шоптенко заболели коронавирусом

В прямом эфире Тина Кароль красовалась в вечернем нюдовом платье с прозрачными и красными вставками. Наряд имел сексуальный крой в зоне декольте, который обнажал грудь артистки. Кроме этого, платье было со шлейфом, что придало голливудской роскоши образу Тины Кароль.

К наряду артистка подобрала массивные украшения и обувь на каблуке. Романтические локоны и макияж с акцентом на красные губы завершили look Тины Кароль.

Эффектный и пикантный образ Тины Кароль уже вдохновил ее фан-группу на творчество. На инстаграм-странице фантины появилась нарисованная картинка с новым нарядом украинской знаменитости.