Популярна українська співачка Тіна Кароль після початку пандемії коронавірусу перебувала на самоізоляції разом із сином Веніаміном у заміському будинку. Вона публікувала спільні фото та відео, ділилася зворушливими моментами. Після послаблення карантину артистка повернулася до роботи і сімейні фото в мережі поширює рідко. Проте днями фанати Тіни змогли побачити її нове селфі з сином.

Чуттєву світлину опублікував фан-клуб виконавиці на своїй сторінці в інстаграмі. Кароль зробила миле селфі з сином в автомобілі. Вона насолоджується спільним проведенням часу, поки Веніамін не повернувся на навчання у Велику Британію.

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Тіна не втрачає жодної нагоди побути із нащадком. До початку пандемії коронавірусу у світі артистка жила на дві країни, але через насичений робочий графік їй рідко вдавалося побути із сином тривалий час. Тому тепер зіркова матуся багато часу приділяє Веніаміну. Не забуває і про спільні світлини, які згодом грітимуть душу приємними спогадами.



Тіна Кароль з сином / Instagram / @tinakarol_fantina

У березні 2020 року Веніамін переїхав з Лондона в Україну. У Великобританії син знаменитості навчається у престижній школі Repton Preparatory School. 11-річний хлопець живе в українській сім'ї, вивчає рідну мову та ходить в церкву. Також він бездоганно володіє англійською. На карантині Веріамін навчався дистанційно і усі домашні завдання виконував самостійно.