Популярная украинская певица Тина Кароль после начала пандемии коронавируса находилась на самоизоляции вместе с сыном Вениамином в загородном доме. Она публиковала совместные фото и видео, делилась трогательными моментами. После ослабления карантина артистка вернулась к работе и семейные фото в сети постит редко. Однако на днях фанаты Тины смогли увидеть ее новое селфи с сыном.

Чувственную фотографию опубликовал фан-клуб исполнительницы на своей странице в Инстаграме. Кароль сделала милое селфи с сыном в автомобиле. Она наслаждается общим времяпрепровождением, пока Вениамин не вернулся на учебу в Великобританию.

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Тина не теряет ни одного случая побыть с сыном. До начала пандемии коронавируса в мире артистка жила на две страны, но из-за насыщенного рабочего графика ей редко удавалось побыть с сыном длительное время. Поэтому теперь звездная мама много времени уделяет Вениамину. Не забывает и о совместных фотографии, которые впоследствии будут греть душу приятными воспоминаниями.



Тина Кароль с сыном/ Instagram / @tinakarol_fantina

В марте 2020 года Вениамин переехал из Лондона в Украину. В Великобритании сын знаменитости учится в престижной школе Repton Preparatory School. 11-летний парень живет в украинской семье, изучает родной язык и ходит в церковь. Также он безупречно владеет английским. На карантине Вериамин учился дистанционно и все домашние задания выполнял самостоятельно.

В недавнем интервью певица рассказывала, что в Великобритании рассматривается вариант дистанционного обучения в школах. Однако она вместе с сыном решила, что он в любом случае вернется в Лондон. Вениамин очень скучает по друзьям, которые остались там.