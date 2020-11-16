Українська співачка Тіна Кароль вкотре постала перед камерами у відвертому вбранні. Для 12 прямого ефіру проєкту "Танці з зірками" виконавиця обрала сукню з пікантним вирізом на нозі та спокусливим декольте.

Тіна Кароль все частіше з'являється на публіці у дуже звабливих образах. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала декілька фото з-за лаштунків "Танців з зірками". Кадри вже встигли розлетітися мережею та розбурхати уяву шанувальників артистки.

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Спокусливий look Тіни Кароль

Кароль позувала перед камерою у довгій сукні чорного кольору. Вбрання мало оригінальне пошиття, яке підкреслило апетитні форми зірки. Виріз на нозі був надзвичайно глибоким та відвертим. Також увагу привертає неординарне декольте.

Такий look Тіна поєднала з чорними босоніжками на підборах. Співачка доповнила сексуальний аутфіт сережками та каблучками. Волосся вона вклала в красиву зачіску, а на обличчі зробила бездоганний макіяж в коричневих відтінках. Завершила образ манікюром молочного кольору.

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Також у мережі з'явилося відео, де за лаштунками "Танців з зірками" Кароль виконує еротичний танець у спокусливій сукні.