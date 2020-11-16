Украинская певица Тина Кароль в очередной раз предстала перед камерами в откровенном наряде. Для 12 прямого эфира проекту "Танцы со звездами" исполнительница выбрала платье с пикантным вырезом на ноге и соблазнительным декольте.

Тина Кароль все чаще появляется на публике в очень соблазнительных образах. На личной странице в Инстаграме она опубликовала несколько фото из-за кулис "Танцев со звездами". Кадры уже успели разлететься по сети и взбудоражить воображение поклонников артистки.

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Соблазнительный look Тины Кароль

Кароль позировала перед камерой в длинном платье черного цвета. Наряд был оригинального пошива, который подчеркнул аппетитные формы звезды. Вырез на ноге был очень глубоким и откровенным. Также внимание привлекает неординаное декольте.

Такой look Тина объединила с черными босоножками на каблуке. Певица дополнила сексуальный аутфит серьгами и кольцами. Волосы она уложила в красивую прическу, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках. Завершила образ маникюром молочного цвета.

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Также в сети появилось видео, где за кулисами "Танцев со звездами" Кароль исполняет эротический танец в соблазнительном платье.