Успішна українська співачка Тіна Кароль в 10-ому випуску шоу "Танці з зірками" перевтілилась в саму себе, але старшу. Вона вразила мережу своїм образом на Геловін 2020, вдягнувши сиву перуку та загримувавшись.

Вчора, 1 листопада, відбувся 10-ий випуск шоу "Танці з зірками". Тематика ефіру була присвячена містичному та моторошному святу – Геловіну. Учасники та судді шоу перевтілювались в різноманітних персонажів. Катерина Кухар з'явилась в образі медсестри Ретчед, Влад Яма – з гримом Франкенштейна, Григорій Чапкіс – в костюмі Дракули.

Дивіться також Дженніфер Лопес здивувала образом на вулицях Лос-Анджелеса: фото

Натомість Тіна Кароль вирішила перевтілитись в саму себе, але старшу на кілька десятків років. Світлини цікавого образу вона опублікувала на сторінці в інстаграмі.

Образ Тіни Кароль

Українська артистка приміряла розкішну чорну сукню довжини максі на довгий рукав з пікантним вирізом до стегон. Образ доповнювали чорні сітчасті колготи та лаковані туфлі з гострим носком на високих підборах.

Стилісти ефектно загримували Тіну Кароль: нафарбували зморшки і зробили насичений макіяж в темних тонах. Очі підкреслювали перламутрові та сірі тіні, а губи нафарбували світлим блиском. Не обійшлось і без сивої перуки, яка робила look співачки неймовірно реалістичним. Також зірці зробили манікюр червоного кольору.

Образ співачки вразив мережу. "Здається, і в 60 ти будеш дівою", "Усім би бути такою бабусею", "Красуня! А з віком ще елегантніша і жіночніша", "Як мені подобається цей образ", – написали шанувальники в коментарях.

Для перегляду фото гортайте праворуч: