Успешная украинская певица Тина Кароль в 10-м выпуске шоу "Танцы со звездами" перевоплотилась в саму себя, но старшую. Она поразила сеть своим образом на Хэллоуин 2020, надев седой парик и загримировавшись.

Вчера, 1 ноября, состоялся 10-й выпуск шоу "Танцы со звездами". Тематика эфира была посвящена мистическому и жуткому празднику – Хэллоуину. Участники и судьи шоу перевоплощались в различных персонажей. Екатерина Кухар появилась в образе медсестры Рэтчед, Влад Яма – с гримом Франкенштейна, Григорий Чапкис – в костюме Дракулы.

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При этом Тина Кароль решила перевоплотиться в саму себя, но старше на несколько десятков лет. Фотографии интересного образа она опубликовала на странице в инстаграме.

Образ Тины Кароль

Украинская артистка примерила роскошное черное платье длины макси на длинный рукав с пикантным вырезом до бедер. Образ дополняли черные сетчатые колготы и лакированные туфли с острым носком на высоком каблуке.

Стилисты эффектно загримировали Тину Кароль: накрасили морщины и сделали насыщенный макияж в темных тонах. Глаза подчеркивали перламутровые и серые тени, а губы накрасили светлым блеском. Не обошлось и без седого парика, который делал look певицы невероятно реалистичным. Также звезде сделали маникюр красного цвета.

Образ певицы поразил сеть. "Кажется, и в 60 ты будешь девой", "Всем бы быть такой бабушкой", "Красавица! А с возрастом еще элегантнее и женственнее", "Как мне нравится этот образ", – написали поклонники в комментариях.

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