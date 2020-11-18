У середу, 18 листопада, син української попдіви Тіни Кароль Веніамін святкує день народження. Йому виповнюється 12 років. Зіркова мама привітала іменинника публічно та показала, як підтримує зв'язок з первістком попри відстань.

12 років тому в цей день у житті Тіни Кароль відбулась найважливіша подія – вона вперше стала мамою, народивши сина від коханого чоловіка Євгена Огіра. Зараз хлопчик перебуває на навчанні в Лондоні, проте тепло мами в день народження відчув навіть попри шалену відстань. В інстаграм-сторіс співачка привітала сина, чим розчулила мережу.

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Як Тіна Кароль привітала сина з днем народження

Знаменитість вкрай рідко ділиться спільними кадрами з нащадком, адже особисте тримає за сімома замками. Проте з нагоди 12-річчя Веніаміна все ж показала кілька фото. На світлинах хлопчик позував у шкільній формі в Лондоні та поряд з мамою в Україні. Зважаючи на пандемію коронавірусу та карантинні обмеження артистка не змогла прилетіти до сина у Великобританію, проте рідні вийшли на зв'язок онлайн. Під час бесіди зіркова матуся зробила фото, яке оприлюднила в мережі.

Ти гордість і всесвіт. Любий мій малюк. Чоловік моєї мрії,

– чуттєво написала Тіна Кароль.



Син Тіни Кароль Веніамін / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Варто додати, що з 12-річчям Веніаміна привітала не лише мама, а й армія відданих прихильників артистки. Шанувальники, які хоч і не знають сина кумира особисто, засипали його компліментами і приємними словами в численних відео. Цей вчинок розчулив Тіну Кароль.

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Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото Instagram Stories / @tina_karol



Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото Instagram Stories / @tina_karol Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото Instagram Stories / @tina_karol