В среду, 18 ноября, сын украинской поп-дивы Тины Кароль Вениамин празднует день рождения. Ему исполняется 12 лет. Звездная мама поздравила именинника публично и показала, как поддерживает связь с первенцем несмотря на расстояние.

12 лет назад в этот день в жизни Тины Кароль состоялась важнейшее событие – она впервые стала мамой, родив сына от любимого мужа Евгения Огира. Сейчас мальчик находится на учебе в Лондоне, однако тепло мамы в день рождения почувствовал даже несмотря на огромное расстояние. В инстаграм-сторис певица поздравила сына, чем растрогала сеть.

Читайте также Тина Кароль украсила обложку книги Vogue: невероятное фото

Как Тина Кароль поздравила сына с днем рождения

Знаменитость крайне редко делится совместными кадрами с потомком, ведь личное держит за семью замками. Однако по случаю 12-летия Вениамина все же показала несколько фото. На фотографиях мальчик позировал в школьной форме в Лондоне и рядом с мамой в Украине. Учитывая пандемию коронавируса и карантинные ограничения, артистка не смогла прилететь к сыну в Великобританию, однако родные вышли на связь онлайн. Во время беседы звездная мамочка сделала фото, которое обнародовала в сети.

Ты гордость и Вселенная. Дорогой мой малыш. Мужчина моей мечты,

- чувственно написала Тина Кароль.



Сын Тина Кароль Вениамин / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Стоит добавить, что с 12-летием Вениамина поздравила не только мама, но и армия преданных поклонников артистки. Поклонники, которые хоть и не знают сына кумира лично, засыпали его комплиментами и приятными словами в многочисленных видео. Этот поступок растрогал Тину Кароль.

Новые фото Тины Кароль с сыном



Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото Instagram Stories / @tina_karol



Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото Instagram Stories / @tina_karol Тина Кароль с сыном Вениамином / Фото Instagram Stories / @tina_karol