Сім років тому з життя пішов чоловік та музичний продюсер Тіни Кароль Євген Огір. 14 серпня 2020 йому виповнилося б 40 років. Співачка у день народження покійного чоловіка поділилась архівним фото з коханим, відданість якому зберігає навіть після його смерті.

Одна з найуспішніших співачок українського шоу-бізнесу самотня вже сім років. Після п'яти років подружнього життя від раку у 33-річному віці помер її чоловік та батько сина Веніаміна Євген Огір. 14 серпня музичний продюсер святкував би день народження. У цей день Тіна Кароль в інстаграм-сторіс опублікувала спільний кадр з коханим, який розчулив мережу.

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На фото пара позувала під час студійної сімейної зйомки. Євген одягнений у червоно-білу картату сорочку й широкі джинси. Тіна Кароль обрала для фотосесії білий топ з логотипом бренду Chanel та джинси, підкресливши талію широким чорним поясом. Коротке волосся зірка накрутила й зібрала в об'ємну зачіску. Світлину, зроблену в кольорі, вона поширила чорно-білою.

Мій світ… Завжди 33. Завжди з нами. Вчитель, наставник і навіки провідник. Женя. Твій день,

– щемливо написала Тіна Кароль.



Тіна Кароль з покійним чоловіком Євгеном / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Нагадаємо, що на початку 2012 року в Євгена Огіра діагностували рак шлунка. Востаннє він з'являвся на публіці в серпні на міжнародному музичному фестивалі Crimea Music Fest, який відбувався у Ялті. Згодом він опинився у лікарні, проте побороти онкологію йому так і не вдалось. Він помер 28 квітня 2013 року.

Тіні Кароль досі важко змиритись зі смертю коханого. Після втрати чоловіка вона навіть зникла зі сцени, а свої пісні досі присвячує чоловіку Євгену, якому назавжди належить її серце. Нещодавно співачка переглядала відео зі свого весілля у 12 річницю вінчання, чим розчулила мережу.