Семь лет назад из жизни ушел муж и музыкальный продюсер Тины Кароль Евгений Огир. 14 августа 2020 года ему исполнилось бы 40 лет. Певица в день рождения покойного мужа поделилась архивным фото с любимым, верность которому сохраняет даже после его смерти.

Одна из самых успешных певиц украинского шоу-бизнеса одинока уже семь лет. После пяти лет супружеской жизни от рака в 33-летнем возрасте умер ее муж и отец сына Вениамина Евгений Огир. 14 августа музыкальный продюсер праздновал бы день рождения. В этот день Тина Кароль в инстаграм-сторис опубликовала совместный кадр с любимым, который растрогал сеть.

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На фото пара позировала во время студийной семейной съемки. Евгений одет в красно-белую клетчатую рубашку и широкие джинсы. Тина Кароль выбрала для фотосессии белый топ с логотипом бренда Chanel и джинсы, подчеркнув талию широким черным поясом. Короткие волосы звезда накрутила и собрала в объемную прическу. Фотографию, сделанную в цвете, она выложила черно-белой.

Мой мир... Всегда 33. Всегда с нами. Учитель, наставник и навеки проводник. Женя. Твой день,

– щемяще написала Тина Кароль.



Тина Кароль с покойным мужем Евгением / Фото Instagram Stories / @tina_karol

Напомним, что в начале 2012 года у Евгения Огира диагностировали рак желудка. Последний раз он появлялся на публике в августе на международном музыкальном фестивале Crimea Music Fest, который проходил в Ялте. Впоследствии он оказался в больнице, однако побороть онкологию ему так и не удалось. Он умер 28 апреля 2013 года.

Тине Кароль до сих пор трудно смириться со смертью любимого. После потери мужа она даже исчезла со сцены, а свои песни до сих пор посвящает мужу Евгению, которому навсегда принадлежит ее сердце. Недавно певица пересматривала видео со своей свадьбы в 12 годовщину венчания, чем растрогала сеть.