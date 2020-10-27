Американський актор французького походження Тімоті Шаламе вже проголосував за нового президента Сполучених Штатів. І це він зробив у кепці від ресторану української кухні.

Тематика виборів в США заполонила мережу. Навіть всесвітньо відомі бренди, наприклад, Nike, закликають свій народ піти та зробити відповідальний вибір. Американський актор французького походження Тімоті Шаламе проголосував достроково, повідомляє 24 канал.

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Тімоті Шаламе для появи на публіці обрав дуже яскравий та навіть святковий образ. Він одягнув білу футболку з чорним принтом, широкі штани кольору хакі та білі кросівки. Таке вбрання він також доповнив світлою курткою з квітковим принтом від модного бренду Gucci, створеній в колаборації з іншим брендом Liberty.

Образ Тімоті Шаламе доповнювала стильна синя захисна маска та золотий ланцюжок з підвіскою від італійського будинку моди Louis Vuitton.

Головним убором актора стала темна кепка від ресторану української кухні Veselka, що розташований у Нью-Йорку. Такий вибір приємно здивував фанатів Тімоті.

Veselka – український ресторан в Іст-Вілліджі, Нью-Йорк, що працює цілодобово. Заклад був заснований в 1954 році українськими біженцями Володимиром та Ольгою Дармохвалами після Другої світової війни. Кулінарна книжка ресторану, опублікована в жовтні 2009 р., висвітлює більше 120 страв кухні Східної Європи. У листопаді 2011 року відкрився сестринський ресторан "Веселка Боуері", на Іст-1-й вулиці та Боуері.