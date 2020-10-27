Американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе уже проголосовал за нового президента Соединенных Штатов. И это он сделал в кепке от ресторана украинской кухни.

Тематика выборов в США заполонила сеть. Даже всемирно известные бренды, например, Nike, призывают свой народ пойти и сделать ответственный выбор. Американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе проголосовал досрочно, сообщает 24 канал.

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Тимоти Шаламе для появления на публике выбрал очень яркий и даже праздничный образ. Он надел белую футболку с черным принтом, широкие штаны цвета хаки и белые кроссовки. Такой наряд он также дополнил светлой курткой с цветочным принтом от модного бренда Gucci, созданной в коллаборации с другим брендом Liberty.

Образ Тимоти Шаламе дополняла стильная синяя защитная маска и золотая цепочка с подвеской от итальянского дома моды Louis Vuitton.

Головным убором актера стала темная кепка от ресторана украинской кухни Veselka, что расположен в Нью-Йорке. Такой выбор приятно удивил фанатов Тимоти.

Veselka – украинский ресторан в Ист-Виллидже, Нью-Йорк, работающий круглосуточно. Заведение было основано в 1954 году украинскими беженцами Владимиром и Ольгой Дармохвалами после Второй мировой войны. Кулинарная книга ресторана, опубликованная в октябре 2009 года, содержит более 120 блюд восточной Европы. В ноябре 2011 года открылся сестринский ресторан "Радуга Боуэри", на Ист-1-й улице и Боуэре.