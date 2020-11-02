59-річна голлівудська акторка Тільда Свінтон стала обличчям листопадового номера Vogue UA. Володарка Оскара та премії BAFTA позувала в розкішних вбраннях від французького будинку моди Chanel.

Обкладинку українського Vogue прикрасила зірка зі світовим ім'ям та престижними кінонагородами Тільда Свінтон. Представники видання зазначили, що залучити до зйомок знаменитість такого рівня – справжня удача. Фото, які створив відомий нідерландський фотограф і режисер Антон Корбейн, з'явились в інстаграм-профілі глянцю.

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Тільда Свінтон позувала у вишуканій чорній сукні Chanel вільного крою та з об'ємними рукавами, родзинкою якої стали ґудзики з блакитними кристалами. Образ акторки довершили численні каблучки з коштовним камінням та яскравий зухвалий макіяж у рожевих тонах. Зйомка відбулась не лише в студії, а й на високій споруді серед красивого житлового кварталу.



Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine

Для інших не менш ефектних кадрів стилісти обрали оксамитову сукню з оголеними плечима також від Chanel та біле вбрання з пухнастою вставкою в зоні декольте. Останній look Тільда Свінтон показала у поєднанні з золотою маскою, яку для зірки створив художник Джеймс Меррі. Саме в ній акторка постала на Венеційському кінофестивалі 2020.

Крім того, володарка Оскара за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Майкл Клейтон" позувала в розкішному картатому костюмі винного кольору, який складався зі штанів вільного крою та довгої жилетки. Це вбрання Тільда Свінтон доповнила блузкою кремового кольору без рукавів та чорними черевиками з гострим носком і на шпильках. Його знаменитість продемонструвала на висоті, сміливо закинувши ногу на металеву споруду.



Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine



Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine Тільда Свінтон на обкладинці українського Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine