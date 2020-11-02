59-летняя голливудская актриса Тильда Суинтон стала лицом ноябрьского номера Vogue UA. Обладательница Оскара и премии BAFTA позировала в роскошных нарядах от французского дома моды Chanel.

Обложку украинского Vogue украсила звезда с мировым именем и престижными кинонаградами Тильда Суинтон. Представители издания отметили, что привлечь к съемкам знаменитость такого уровня – настоящая удача. Фото, которые создал известный нидерландский фотограф и режиссер Антон Корбейн, появились в инстаграм-профиле глянца.

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Тильда Суинтон позировала в изысканном черном платье Chanel свободного кроя и с объемными рукавами, изюминкой которого стали пуговицы с голубыми кристаллами. Образ актрисы завершили многочисленные кольца с драгоценными камнями и яркий вызывающий макияж в розовых тонах. Съемка состоялась не только в студии, но и на высокой постройке среди красивого жилого квартала.



Тильда Суинтон на обложке украинского Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine

Для других не менее красивых кадров стилисты выбрали бархатное платье с обнаженными плечами также от Chanel и белый наряд с пушистой вставкой в ​​зоне декольте. Последний look Тильда Суинтон показала в сочетании с золотой маской, которую для звезды создал художник Джеймс Мерри. Именно в ней актриса появилась на Венецианском кинофестивале 2020.

Кроме того, обладательница Оскара за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Майкл Клейтон" позировала в роскошном клетчатом костюме винного цвета, состоящем из штанов свободного кроя и длинной жилетки. Этот наряд Тильда Суинтон дополнила блузкой кремового цвета без рукавов и черными ботинками с острым носком и на шпильках. Его знаменитость продемонстрировала на высоте, смело закинув ногу на металлическое сооружение.



Тильда Суинтон на обложке украинского Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine



Тильда Суинтон на обложке украинского Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine Тильда Суинтон на обложке украинского Vogue / Фото Instagram / @vogue_ukraine