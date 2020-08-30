Старша донька зіркового подружжя Лілії Ребрик та Андрія Дикого сьогодні, 30 серпня, святкує день народження. Актриса з нагоди свята привітала доньку та опублікувала родинні фото.

Українська акторка та ведуча чимало часу приділяє сім'ї та дітям. 30 серпня святкує день народження її старша донька Діана. Лілія Ребрик привітала дівчинку та поділилась родинними фото в інстаграмі.

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Діані виповнилося 8 років. Донечка зіркової матусі вже активно знімається в кіно та займається танцями. Лілія зізнається, що її донька завжди тримає маму і тата в тонусі і вчить їх бути батьками.

З нагоди свята Ребрик влаштувала сімейну фотосесію на подвір'ї дому. Актриса позувала в рожевій сукні. Донечок вдягнула однаково в ніжно-персикові платтячка з мереживом і заплела волосся в колоски.

Дивитися на те, як ти дорослішаєш- суцільна радість. Ти така красуня, така розумниця. І нехай ти не завжди хочеш вчити таблицю множення, але ти віртуозно розкажеш про всі породи собак, про скалапендр та тиранозаврів,

– підписала фото Лілія.



Лілія Ребрик з сім'єю / Instagram / @liliia.rebrik

З днем народження Діану привітали багато шанувальників Лілії Ребрик, а серед них й акторка Ольга Сумська. "Вітаємо принцесу з іменинами! Успіхів красуні, нових ролей в кіно!", "З днем народження маленьку красуню. Ваші дівчатка абсолютно чарівні", "Щастя їй та всього найкращого", – посипались привітання від підписників.



Лілія Ребрик з сім'єю / Instagram / @liliia.rebrik



Діана Дика святкує день народження / Instagram / @liliia.rebrik