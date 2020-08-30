Старшая дочь звездной четы Лилии Ребрик и Андрея Дикого сегодня, 30 августа, празднует день рождения. Актриса по случаю праздника поздравила дочь и опубликовала семейные фото.

Украинская актриса и ведущая много времени уделяет семье и детям. 30 августа празднует день рождения ее старшая дочь Диана. Лилия Ребрик поздравила девочку и поделилась семейными фото в инстаграме.

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Диане исполнилось 8 лет. Доченька звездной мамочки уже активно снимается в кино и занимается танцами. Лилия признается, что ее дочь всегда держит маму и папу в тонусе и учит их быть родителями.

По случаю праздника Ребрик устроила семейную фотосессию во дворе дома. Актриса позировала в розовом платье. Дочерей одела одинаково в нежно-персиковые платья с кружевом и заплела волосы в колоски.

Смотреть на то, как ты взрослеешь – сплошная радость. Ты такая красавица, такая умница. И пусть ты не всегда хочешь учить таблицу умножения, но ты виртуозно расскажешь обо всех породах собак, о скалапендрах и тираннозаврах,

– подписала фото Лилия.

Лилия Ребрик с семьей / Instagram / @ liliia.rebrik

С днем рождения Диану поздравили многие поклонники Лилии Ребрик, а среди них и актриса Ольга Сумская. "Поздравляем принцессу с днем рождения! Успехов красавице, новых ролей в кино!", "С днем рождения маленькую красавицу. Ваши девочки совершенно очаровательны", "Счастья ей и всего наилучшего", – посыпались поздравления от подписчиков.

Лилия Ребрик с семьей / Instagram / @ liliia.rebrik

Диана Дикая празднует день рождения / Instagram / @ liliia.rebrik