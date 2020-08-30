Американська світська левиця Періс Гілтон близько липня минулого року закрутила роман з американським бізнесменом та письменником Картером Руемом. Зірка часто викладає спільні фото та відео, а цього разу привітала з річницею.

Чергову світлину зірка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці. Довгий час Періс приховувала стосунки, однак на початку 2020 року стало зрозуміло, що жінка має коханого.

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Американська модель поділилась спільною світлиною з Картером, де пара обіймається та закохано дивиться одне одному в очі. До слова, Періс одягнена в білу сукню зі стразами, що підкреслює її тендітну фігуру. Схоже, пара відвідувала світську вечірку.

Коли ми вперше зустрілись, я й гадки не мала, що мене очікує. Моє життя було таким порожнім, наче йому чогось не вистачало. Але коли зустріла тебе, то зрозуміла, що ти – той самий. Я впевнена, що нічого не стається просто так, і все, що сталось зі мною, хороше чи ні, привело мене до тебе,

– підписала фото Періс.



Періс Гілтон з коханим / Instagram / @parishilton

Зірка зізналась, що Картер – причина її посмішки, а сама вона обожнює робити його щасливим. Періс відчуває себе найщасливішою дівчиною на Землі.

Шанувальники в коментарях привітали пару з річницею. "Ваше кохання прекрасне", "Ніхто не заслуговує щастя, так як ви", "Це чудово", "Ви зробили мій день", - написали фанати.