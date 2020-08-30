Американская светская львица Пэрис Хилтон примерно в июле прошлого года закрутила роман с американским бизнесменом и писателем Картером Руемом. Звезда часто выкладывает совместные фото и видео, а в этот раз поздравила с годовщиной.

Очередную фотографию звезда опубликовала на своей инстаграм-странице. Долгое время Пэрис скрывала отношения, однако в начале 2020 года стало понятно, что у женщины есть любимый.

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Американская модель поделилась общей фотографией с Картером, где пара обнимается и влюбленно смотрит друг другу в глаза. К слову, Пэрис одета в белое платье со стразами, подчеркивающее ее хрупкую фигуру. Похоже, пара посещала светскую вечеринку.

Когда мы впервые встретились, я понятия не имела, что меня ожидает. Моя жизнь была такой пустой, словно ей чего-то не хватало. Но когда встретила тебя, то поняла, что ты – тот самый. Я уверена, что ничего не происходит просто так, и все, что случилось со мной, хорошее или нет, привело меня к тебе,

– подписала фото Пэрис.

Пэрис Хилтон с любимым / Instagram / @parishilton

Звезда призналась, что Картер – причина ее улыбки, а сама она обожает делать его счастливым. Пэрис чувствует себя самой счастливой девушкой на Земле.

Поклонники в комментариях поздравили пару с годовщиной. "Ваша любовь прекрасна", "Никто не заслуживает счастья так, как вы", "Это прекрасно", "Вы сделали мой день", – написали фанаты.