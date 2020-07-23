Судова тяганина між експодружжям Джонні Деппа та Ембер Герд досі триває. У суді з'являються нові докази зради Ембер, проте акторка їх заперечує. На черговому засіданні прочитали листування Герд та винахідника Ілона Маска, у якому він пропонує їй цілодобову охорону.

У Високому суді Лондона триває розгляд судової справи про наклеп щодо побиття Джонні Деппом дружини Ембер Герд. Під час засідання з'явилися нові подробиці справи. Зокрема, вони стосуються зради Ембер. Про це повідомляє видання Insider.

Читайте також Вб'є та спотворить обличчя: Ембер Герд висунула нові звинувачення Джонні Деппу

Листування Ембер Герд та Ілона Маска

Під час нещодавнього судового засідання оприлюднили особисту переписку Ембер Герд та генерального директора компанії SpaceX Ілона Маска. Джонні Депп стверджує, що саме з ним ексдружина зраджувала йому.

За інформацією видання, винахідник пропонував коханці цілодобову охорону. Такий захист він хотів організувати їй після розриву з Деппом.

Пропозиція залишиться в силі, навіть якщо ти ніколи не захочеш побачити мене знову. У будь-якому випадку, вибач. Це важливо тільки тому, що ти мені дуже подобаєшся,

– писав у повідомленні бізнесмен.

Проте під час суду Ембер неодноразово заперечувала те, що зраджувала чоловікові з Маском. Вона називала такі звинувачення параноєю колишнього. Та саме під час цього судового засідання було порилюднено кадри, на яких видно, як Герд розважається із актором Джеймсом Франко.

Більше про розлучення читайте тут Насильство, фекалії та зради: що стоїть за шлюбом Джонні Деппа й Ембер Герд

Судова тяганина триває вже понад три роки і продовжиться до кінця липня.