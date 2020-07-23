Судебная тяжба между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается до сих пор. В суде появляются новые доказательства измены Эмбер, однако актриса их отрицает. На очередном заседании прочитали переписку Херд и изобретателя Илона Маска, в которой он предлагает ей круглосуточную охрану.

В Высоком суде Лондона продолжается рассмотрение судебного дела о клевете об избиении Джонни Деппом жены Эмбер Херд. Во время заседания появились новые подробности дела. В частности, они касаются измены Эмбер. Об этом сообщает издание Insider.

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Переписка Эмбер Херд и Илона Маска

Во время недавнего судебного заседания обнародовали личную переписку Эмбер Херд и генерального директора компании SpaceX Илона Маска. Джонни Депп утверждает, что именно с ним бывшая жена изменяла ему.

По информации издания, изобретатель предлагал любовнице круглосуточную охрану. Такую защиту он хотел организовать ей после разрыва с Деппом.

Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова. В любом случае, извини. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься,

– писал в сообщении бизнесмен.

Однако во время суда Эмбер неоднократно отрицала то, что изменяла мужу с Маском. Она называла такие обвинения паранойей бывшего. И именно во время этого судебного заседания были раскрыты кадры, на которых видно, как Херд развлекается с актером Джеймсом Франко.

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Судебная волокита тянется уже более трех лет и продлится до конца июля.