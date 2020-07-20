Судова тяганина між ексами Ембер Герд та Джонні Деппом триває три роки. У суді з'явилися нові деталі подружнього життя пари. Акторка запевняє, що колишній чоловік був дуже жорстоким у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння та навіть грозився вбити дружину чи спотворити обличчя.

У Високому суді Лондона триває судовий процес між Джонні Деппом і таблоїдом The Sun, який актор звинувачує в наклепі. Колишня дружина зірки Ембер Герд залучена до засідань у ролі свідка. Як інформує видання The Guardian, вона висунула нові звинувачення екскоханому, запевняючи, що він погрожував їй розправою.

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Якщо раніше Ембер Герд звинувачула Джонні Деппа в домашньому насильстві, то зараз оголосила, що після вживання алкоголю та наркотиків був особливо агресивним і кричав, що готовий вбити її та навіть ладен спостерігати за тим, як її ґвалтуватимуть. Після скандалів актор нібито звинувачував в образах "монстра", який в той момент керував його свідомістю.

Періодично він говорив мені, що смерть – єдиний вихід зі стосунків і розповідав про те, що зробить зі мною, якщо я піду від нього. Наприклад, спотворить моє обличчя, щоб ніхто більше не хотів мене,

– пригадує Ембер Герд.

За словами ексдружини, словесне насильство Джонні Деппа супроводжувалося також й принизливими образами. Він називав її повією щоразу, як зірка одягала щось сексуальне, а з часом критичне ставлення до її гардеробу лише погіршувалося. Ембер Герд також запевняє, що колишній чоловік приписував їй романи ледь не зі всіма колегами по знімальному майданчику. У цьому списку були навіть Леонардо Ді Капріо та акторка Келлі Гарнер.

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У суді Ембер Герд не стала заперечувати, що кидала в ексчоловіка каструлями та кухлями, проте робила це лише задля свого захисту: "У мене часом виникали спалахи гніву. Так, я втрачала рівновагу у наших сутичках з Джонні".