Кіновиробництво у Голлівуді відновилось, відтак десятки проєктів, які стояли на паузі, почали реалізовувати. Зокрема, серіал "Ти" 3 сезон, на який вже чекають тисячі глядачів.

Про старт зйомок оголосили в інстаграмі. Там представники Netflix поширили селфі головного актора серіалу "Ти" – Пенна Беджлі. Чоловік позував перед камерою у чорній захисній масці з написом: "Привіт, "Ти".

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Відомо, що у нових серіях головний герой Джо Голдберг продовжить вбивати всіх, хто стоїть на його шляху до щастя. Ще у 2 сезоні чоловік переїхав до Лос-Анджелеса та почав роман з шеф-кухаркою Лав Квінн. Тому у мережі припускають, що головний акцент автори серіалу зроблять на цих стосунках і прагненнях Джо захистити їх будь-якою ціною. Однак автори серіалу "Ти" поки не коментують чуток та не розголошують, коли саме варто чекати на вихід нових епізодів.

Водночас у мережі оголосили акторський склад. У 3 сезоні "Ти" з'являться актори:

Пен Беджлі – серійний вбивця Джо Голдберг

Вікторія Педретті – шеф-кухар Лав Квінн

Шаліта Грант – Шеррі

Тревіс Ван Вінкл – Кері

Скотт Спідман – Меттью

Нові епізоди розроблять продюсери та сценаристи Сера Гембл та Грег Берланті.

Що відомо про серіал "Ти"

Сюжет серіалу "Ти" заснований на однойменному романі письменниці Керолайн Кепнес. Стрічка вперше вийшла на екран у 2018 році та отримала шалену популярність серед глядачів, адже всі з цікавістю спостерігали за несподіваними поворотами подій у житті Джо Голдберга.

Чоловік оселяється у Нью-Йорку та випадково зустрічає письменницю Гвіневру Бек. Він одразу ж закохується в красуню і стає одержимий нею. Завдяки соцмережам і сучасних технологій Джо вистежує свою обраницю та дивиться за кожним її кроком. Окрім цього, він вбиває всіх, хто може зашкодити його стосункам з Бек.

Після серії жорстоких вбивств Джо переїхав до Лос-Анджелеса. Його новою пасією стала кулінарка Лав Квінн. Цього разу він знов повертається до вбивств, однак робить все, щоб ці стосунки не завершились. Автори проєкту натякають, що 3 сезон буде ще кривавішим за попередні та більш напруженим, тому глядачі вже в очікуванні продовження цієї історії.

Серіал "Ти": дивіться відео трейлеру