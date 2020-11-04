Кинопроизводство в Голливуде возобновилось, поэтому десятки проектов, которые стояли на паузе, начали реализовывать. В частности, сериал" Ты " 3 сезон, который уже ждут тысячи зрителей.

О старте съемок объявили в инстаграме. Там представители Netflix распространили селфи главного актера сериала "Ты" Пенна Бэджли. Мужчина позировал перед камерой в черной защитной маске с надписью: "Привет, "Ты".

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Известно, что в новых сериях главный герой Джо Голдберг продолжит убивать всех, кто стоит на его пути к счастью. Еще во 2 сезоне мужчина переехал в Лос-Анджелес и начал роман с шеф-поваром Лав Квинн. Поэтому в сети предполагают, что главный акцент авторы сериала сделают на этих отношениях и стремлениях Джо защитить их любой ценой. Однако авторы сериала "Ты" пока не комментируют слухов и не разглашают, когда именно стоит ждать выхода новых эпизодов.

В то же время в сети объявили актерский состав. В 3 сезоне "Ты" появятся актеры:

Пэн Бэджли – серийный убийца Джо Голдберг

Виктория Педретти – шеф-повар Лав Квинн

Шалита Грант – Шерри

Трэвис Ван Винкл – Кэри

Скотт Спидман – Мэттью

Новые эпизоды разработают продюсеры и сценаристы Сэра Гэмбл и Грег Берланти.

Что известно о сериале "Ты"

Сюжет сериала "Ты" основан на одноименном романе писательницы Кэролайн Кепнес. Лента впервые вышла на экран в 2018 году и получила бешеную популярность среди зрителей, ведь все с интересом наблюдали за неожиданными поворотами событий в жизни Джо Голдберга.

Мужчина поселяется в Нью-Йорке и случайно встречает писательницу Гвиневру Бек. Он сразу же влюбляется в красавицу и становится одержим ею. Благодаря соцсетям и современным технологиям Джо выслеживает свою избранницу и смотрит за каждым ее шагом. Кроме этого, он убивает всех, кто может повредить его отношениям с Бек.

После серии жестоких убийств Джо переехал в Лос-Анджелес. Его новой пассией стала кулинарка Лав Квинн. На этот раз он вновь возвращается к убийствам, однако делает все, чтобы эти отношения не завершились. Авторы проекта намекают, что 3 сезон будет еще кровавее предыдущих и более напряженным, поэтому зрители уже в ожидании продолжения этой истории.

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