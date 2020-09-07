Українська телеведуча Юлія Бориско, яка останні майже 12 років працювала у програмі "ТСН", звільнилась. Про це журналістка повідомила у мережі і додала, що звільнення відбулось "за угодою сторін".

41-річна жінка зі Львова останні 20 років працює у Києві, з яких 12 – була ведучою у вечірньому випуску новин "ТСН" на телеканалі "1+1". Наразі Бориско не знає, куди вона піде працювати далі, але з каналу вирішила піти, він "вимагав більше, ніж вона могла йому дати". Раніше Юлія вже звільнялась з "плюсів" перед Помаранчевою революцією через цензуру, повідомляє 24 канал.

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"Відсьогодні я більше не працюю на "1+1". Крок в нікуди… Зараз офіційне формулювання – "за угодою сторін". Канал вимагав більше, ніж я могла йому дати. І ми з ним вже кілька разів підходили до цієї межі. Крім того, останні роки мене мучили питання: що доброго я роблю в цьому світі, чи виконую своє призначення. Відповідь була психосоматичною. Я перестала світитися, скотилася у тривале безсоння – і це вже фізично вбивало мене, вимагаючи змін", – пояснила своє рішення Бориско на фейсбук-сторінці.

Тележурналістка подякувала своїм колегам за допомогу протягом всіх років та підтримку, яка особливо їй допомогала в останній час. Від себе вона додала, що у роботі на "ТСН" жодного разу не вийшла в ефір, як диктор, "якому вклали в руки аркуші". Зізналась, що завжди намагалась додавати до своїх ефірів нотки світла та гумору, бо вірила, що "ці плюси затьмарюють мінус, яким у їхній сфері вважають непублічність, нелюбов до світських заходів та інтерв'ю". Їй подобалось, що її називали "Руденькою з "ТСН", щоправда, тепер вона буде просто "Руденькою". Зі свого офісу Юлія Бориско також забрала єдину особисту річ за роки в ньюзрумі – чашка з квітами всередині.



Юлія Бориско звільнилась із "ТСН" / Facebook / @Юлія Бориско

Що відомо про Юлію Бориско?

Українська журналістка народилась та навчалась у Львові. Освіту здобувала у Львівській лінгвістичній гімназії, а згодом – у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. На третьому курсі навчання пішла працювати у газету "Експрес", де здобула перший досвід. У 2000 році переїхала у Київ і впродовж одного року працювала у ТРК "Експрес-Інформ" журналістом.

Наступні три роки працювала кореспондентом у програмі "ТСН" на каналі "1+1", була ведучою "Сніданку з 1+1". У 2005 році стала ведучою ранкових "Фактів" на каналі ICTV, а з 2005 по 2008 була ведучою "Новин" на "Першому національному". У жовтні 2008 року Юлія Бориско повернулась на телеканал "1+1", де працювала ведучою у вечірньому випуску новин програми "ТСН". Жінка є одруженою із Романом Вибрановським та має двох дітей – доньку Соломію та сина Марка.