Украинская телеведущая Юлия Бориско, которая последние почти 12 лет работала в программе "ТСН", уволилась. Об этом журналистка сообщила в сети и добавила, что увольнение произошло "по соглашению сторон".

41-летняя женщина из Львова последние 20 лет работает в Киеве, из которых 12 – была ведущей в вечернем выпуске новостей "ТСН" на телеканале "1+1". Сейчас Бориско не знает, куда она пойдет работать дальше, но с канала решила уйти, он "требовал больше, чем она могла ему дать". Ранее Юлия уже увольнялась из "плюсов" перед Оранжевой революцией из-за цензуры, сообщает 24 канал.

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"С сегодняшнего дня я больше не работаю на"1+1". Шаг в никуда... сейчас официальная формулировка – "по соглашению сторон". Канал требовал больше, чем я могла ему дать. И мы с ним уже несколько раз подходили к этой черте. Кроме того, последние годы меня мучили вопросы: что хорошего я делаю в этом мире, выполняю ли свое предназначение. Ответ был психосоматическим. Я перестала светиться, скатилась в длительную бессонницу – и это уже физически убивало меня, требуя изменений", – объяснила свое решение Бориско на фейсбук-странице.

Тележурналистка поблагодарила своих коллег за помощь на протяжении всех лет и поддержку, которая особенно ей помогала в последнее время. От себя она добавила, что в работе на "ТСН" ни разу не вышла в эфир, как диктор, "которому вложили в руки листы". Призналась, что всегда пыталась добавлять к своим эфирам нотки света и юмора, потому что верила, что "эти плюсы затмевают минус, которым в их сфере считают непубличность, нелюбовь к светским мероприятиям и интервью". Ей нравилось, что ее называли "Рыженькой из "ТСН", правда, теперь она будет просто "Рыженькой". Из своего офиса Юлия Бориско также забрала единственную личную вещь за годы в ньюзруме – чашка с цветами внутри.



Юлия Бориско уволилась из "ТСН" / Facebook / @Юлия Бориско

Что известно о Юлии Бориско?

Украинская журналистка родилась и училась во Львове. Образование получала во Львовской лингвистической гимназии, а впоследствии – во Львовском национальном университете имени Ивана Франко на факультете журналистики. На третьем курсе пошла работать в газету "Экспресс", где получила первый опыт. В 2000 году переехала в Киев и в течение одного года работала в ТРК "Экспресс-Информ" журналистом.

Следующие три года работала корреспондентом в программе "ТСН" на канале "1+1", была ведущей "Сніданку з 1+1". В 2005 году стала ведущей утренних "Фактов" на канале ICTV, а с 2005 по 2008 была ведущей "Новостей" на "Первом национальном". В октябре 2008 года Юлия Бориско вернулась на телеканал "1+1", где работала ведущей в вечернем выпуске новостей программы "ТСН". Женщина в браке с Романом Выбрановским и имеет двух детей – дочь Соломию и сына Марко.