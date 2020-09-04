Новая кинолента The Glorias, дебютирующая Prime Video 30 сентября, расскажет о знаменитой журналистке Глории Стайнем. Именно она недавно брала интервью в новом поместье Меган Маркл в Санта-Барбаре.

86-летняя Глория Стайнем стала настоящей иконой журналистики и феминизма в США, сообщает 24 канал. Новый фильм о ней должен показать жизнь женщины на разных этапах ее жизни в течение 80 лет.

Разговор с Глорией Стайнем Счастливая и улыбающаяся Меган Маркл впервые дала интервью из своего поместья в Санта-Барбаре: видео

"Глория – живой лидер. Она – герой, потому что выбрала свой жизненный путь вопреки многим трудностям и заставила его работать на себя и на миллионы женщин", – говорит пр фильм Джули Теймор.

В новом фильме The Glorias главные роли сыграли Джулианна Мур, Жанель Моне, Райан Кира Армстронг, Лулу Уилсон и Алисия Викандер. Последняя, к слову, недавно стала звездой глянца Elle UK, где рассказала о работе над лентой, в которой исполняла роль Глории в возрасте 20-40 лет. 3 августа в издании People появились новые кадры из фильма, на которых можно лучше разглядеть всех киноактеров.



Новые кадры фильма The Glorias / Фото People



Новые кадры фильма The Glorias / Фото People



Новые кадры фильма The Glorias / Фото People



Новые кадры фильма The Glorias / Фото People



Новые кадры фильма The Glorias / Фото People