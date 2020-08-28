Шведская киноактриса Алисия Викандер стала звездой британского глянца Elle, где снялась в стильной фотосессии. Кроме съемки, женщина рассказала, почему она редко снимается в одном кино с мужем-актером.

31-летняя актриса предстала в новом октябрьском номере журнала Elle UK в присущих для осени образах – в пальто, свитерах, брюках и сезонной обуви. Автором снимков стал швейцарский фэшн-фотограф Ганс Фойрер.

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Алисия Викандер для Elle UK / Фото Hans Feurer

В разговоре с журналистом женщина призналась, что не повторяет историю фильма "Свет между океанов" (2016), где она сыграла вместе и познакомилась с будущим мужем Майклом Фассбендером, поскольку, чтобы сниматься вместе в одной ленте снова, им обоим должен нравиться фильм.

Я бы с радостью поработала с ним когда-нибудь, но мы очень разные люди, каждый со своей индивидуальностью, и это, как мне кажется, очень мило и прекрасно в любых отношениях. Мы оба выбираем роли, которые больше всего нам подходят. Поэтому, если мы хотим работать вместе, нам должен подойти один и тот же фильм,

– поделилась звезда.

Алисия Викандер для Elle UK / Фото Hans Feurer

Добавим, что через год после выхода фильма, в 2017, главные герои фильма поженились в реальной жизни и счастливо живут до сих пор. Что касается работы в кино, то сейчас Алисия Викандер снимается в фильме The Glorias об известной американской феминистке и журналистке Глории Стайнем (именно той, которая недавно брала интервью у Меган Маркл в Санта-Барбаре). Журналистке сейчас 86 лет, а вот Алисия сыграет ее в возрасте от 20 до 40 лет. В более зрелом возрасте ее сыграет Джулианна Мур.

"Я выросла в доме с матерью, которая с пяти лет учила меня слову"феминизм". И я уважаю это, но ведь все мы являемся частью повсеместного равнодушного предубеждения мира, в котором мы были воспитаны. Я вижу, что за последние несколько лет мы снова столкнулись с тем, что это была очень тяжелая поездка, в нее было вложено так много работы и мыслей и что, к сожалению, не часто случается так, что все происходит само собой. Время помогает. Но надо отдать должное невероятным людям, которые были достаточно смелыми и отважными, когда все остальные пытались им помешать", – поделилась мыслями Викандер.