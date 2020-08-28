Шведська кіноактриса Алісія Вікандер стала зіркою британського глянцю Elle, де знялась у стильній фотосесії. Окрім зйомки, жінка розповіла, чому вона рідко знімається в одному кіно з чоловіком-актором.

31-річна актриса постала в новому жовтневому номері журналу Elle UK у притаманних для осені образах – в пальто, светрах, штанах та сезонному взуттю. Автором знімків став швейцарський фешн-фотограф Ганс Фойрер.

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Алісія Вікандер для Elle UK / Фото Hans Feurer

У розмові з журналістом жінка зізналась, що не повторює історію фільму "Світло між океанів" (2016), де вона зіграла разом та познайомилась з майбутнім чоловіком Майклом Фассбендером, оскільки, щоб зніматись разом в одній стрічці знову, їм обом повинен подобатись фільм.

Я б з радістю попрацювала з ним коли-небудь, але ми дуже різні люди, кожен зі своєю індивідуальністю, і це, як мені здається, дуже мило і чудово в будь-яких відносинах. Ми обидвоє вибираємо ролі, які найбільше нам підходять. Тому, якщо ми хочемо працювати разом, нам має підійти один і той же фільм,

– поділилась зірка.



Алісія Вікандер для Elle UK / Фото Hans Feurer

Додамо, що через рік після виходу фільму, у 2017, головні герої фільму одружились в реальному житті і щасливо живуть до сьогодні. Щодо роботи в кіно, то зараз Алісія Вікандер знімається у фільмі The Glorias про відому американську феміністку і журналістку Глорію Стайнем (саме ту, яка нещодавно брала інтерв'ю у Меган Маркл у Санта-Барбарі). Журналістці зараз 86 роців а от Алісія зіграє її у віці від 20 до 40 років. У більш зрілому віці її зіграє Джуліанна Мур.

"Я виросла в будинку з матір'ю, яка з п'яти років вчила мене слову "фемінізм". І я поважаю це, але ж всі ми є частиною повсюдного байдужого упередження світу, в якому ми були виховані. Я бачу, що за останні кілька років ми знову зіткнулися з тим, що це була дуже важка подорож, що в неї було вкладено так багато роботи і думок і що, на жаль, не часто трапляється так, що все відбувається саме собою. Час допомагає. Але треба віддати належне неймовірним людям, які були досить сміливими і відважними, коли всі інші намагалися їм перешкодити", – поділилась думками Вікандер.