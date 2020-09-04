Нова кінострічка The Glorias, яка дебютує Prime Video 30 вересня, розповість про знамениту журналістку Глорію Стайнем. Саме вона нещодавно брала інтерв'ю в новому маєтку Меган Маркл у Санта-Барбарі.

86-річна Глорія Стайнем стала справжньою іконою журналістики та фемінізму у США, повідомляє 24 канал. Новий фільм про неї повинен показати життя жінки на різних етапах її життя протягом 80 років.

Розмова з Глорією Стайнем Щаслива та усміхнена Меган Маркл вперше дала інтерв'ю зі свого маєтку в Санта-Барбарі: відео

"Глорія – живий лідер. Вона – герой, тому що обрала свій життєвий шлях всупереч багатьом труднощам і змусила його працювати на себе і на мільйони жінок", – говорить пр фільм Джулі Теймор.

У новому фільмі The Glorias головні ролі зіграли Джуліанна Мур, Жанель Моне, Раян Кіра Армстронг, Лулу Вілсон і Алісія Вікандер. Остання, до слова, нещодавно стала зіркою глянцю Elle UK, де розповіла про роботу над стрічкою, у якій виконувала роль Глорії у віці 20-40 років. 3 серпня у виданні People з'явились нові кадри з фільму, на яких можна краще розгледіти усіх кіноакторок.



Нові кадри фільму The Glorias / Фото People



Нові кадри фільму The Glorias / Фото People



Нові кадри фільму The Glorias / Фото People



Нові кадри фільму The Glorias / Фото People



Нові кадри фільму The Glorias / Фото People