"Тенет" став одним із найочікуваніших фільмів 2020 року. Прем'єру стрічки вирішили не переносити через пандемію коронавірусу, відтак касові збори прикували увагу ЗМІ. Крістофер Нолан вперше прокоментував ситуацію з пандемією та її вплив на кіноіндустрію.

Касові збори "Тенета": коментар Крістофера Нолана

Як відомо, у серпні 2020 року українські кіномани змогли насолодитись приголомшливою новинкою від Warner Bros. – фільмом "Тенет". Через пандемію COVID-19 кінотеатри були заповнені на 50%, що вплинуло на касові збори. Режисер стрічки Крістофер Нолан дав інтерв'ю Los Angeles Times, в якому прокоментував ситуацію.

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Згідно з офіційними даними, на виробництво фільму "Тенет" витратили 200 мільйонів доларів. Водночас касові збори у світі становили 347 мільйонів. І такі показники, як переконує Крістофер Нолан, не є провальними.

"Warner Bros. випустила "Тенет", і я радий, що він зібрав майже 350 мільйонів доларів. Але я турбуюся, що студії зробили неправильні висновки з нашого релізу: замість того, щоб побачити, де фільм спрацював добре і як він може принести їм необхідний дохід, вони дивляться, де він не виправдав докоронавірусні очікування, і стали використовувати це як привід для того, щоб кінотеатри зазнали всі збитки через пандемію замість того, щоб вступити в гру і адаптуватися, тобто, іншими словами, відновити наш бізнес", – заявив Крістофер Нолан.

За його словами, рішення не скасовувати прем'єру було правильним, адже людству потрібно звикати до нових реалій, які диктує пандемія.

У довгостроковій перспективі похід в кіно – це частина життя, як ресторани і все інше. Але саме сьогодні кожному потрібно адаптуватися до нової реальності, – додав режисер.

Сюжет і трейлер фільму "Тенет"

Стрічка "Тенет" прикувала увагу всього світу ще задовго до прем'єри. Все тому, що й самі актори достеменно не знали, чим завершиться цей фільм, адже тут Крістофер Нолан показав шпигунство на міжнародному рівні та подорожі за межами реального часу. Сюжет з інверсією є настільки заплутаним, що після перегляду "Тенета" глядачам неодмінно захочеться переглянути фільм ще раз.

Головним героєм стрічки є агент ЦРУ, який приїжджає до України, щоб запобігти теракту. Місія провалюється за дивних обставин, а чоловіка запрошують до секретної організації, яка має запобігти винищенню всього людства. Озброївшись єдиним словом "тенет" і сучасними технологіями, які допомагають у майбутньому здійснювати інверсію часу, головний герой вступає у боротьбу. І глядачі не зможуть передбачити, чим це запекле протистояння завершиться.

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