"Тенет" стал одним из самых ожидаемых фильмов 2020 года. Премьеру ленты решили не переносить из-за пандемии коронавируса, поэтому кассовые сборы приковали внимание СМИ. Кристофер Нолан впервые прокомментировал ситуацию с пандемией и ее влияние на киноиндустрию.

Кассовые сборы "Тенета": комментарий Кристофера Нолана

Как известно, в августе 2020 года украинские киноманы смогли насладиться потрясающей новинкой от Warner Bros. – фильмом "Тенет". Из-за пандемии COVID-19 кинотеатры были заполнены на 50%, что повлияло на кассовые сборы. Режиссер ленты Кристофер Нолан дал интервью Los Angeles Times, в котором прокомментировал ситуацию.

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Согласно официальным данным, на производство фильма "Тенет" потратили 200 миллионов долларов. В то же время кассовые сборы в мире составляли 347 миллионов. И такие показатели, как убеждает Кристофер Нолан, не являются провальными.

"Warner Bros. выпустила "Тенет", и я рад, что он собрал почти 350 миллионов долларов. Но я беспокоюсь, что студии сделали неправильные выводы из нашего релиза: вместо того, чтобы увидеть, где фильм сработал хорошо и как он может принести им необходимый доход, они смотрят, где он не оправдал докоронавирусные ожидания, и стали использовать это как повод для того, чтобы кинотеатры понесли все убытки из-за пандемии вместо того, чтобы вступить в игру и адаптироваться, то есть, иными словами, возобновить наш бизнес", – заявил Кристофер Нолан.

По его словам, решение не отменять премьеру было правильным, ведь человечеству нужно привыкать к новым реалиям, которые диктует пандемия.

В долгосрочной перспективе поход в кино – это часть жизни, как рестораны и все остальное. Но именно сегодня каждому нужно адаптироваться к новой реальности, – добавил режиссер.

Сюжет и трейлер фильма "Тенет"

Лента "Тенет" приковала внимание всего мира еще задолго до премьеры. Все потому, что и сами актеры толком не знали, чем закончится этот фильм, ведь здесь Кристофер Нолан показал шпионаж на международном уровне и путешествия за пределами реального времени. Сюжет с инверсией настолько запутан, что после просмотра "Тенета" зрителям непременно захочется посмотреть фильм еще раз.

Главным героем ленты является агент ЦРУ, который приезжает в Украину, чтобы предотвратить теракт. Миссия проваливается при странных обстоятельствах, а мужчину приглашают в секретную организацию, которая должна предотвратить истребление всего человечества. Вооружившись единым словом "тенет" и современными технологиями, которые помогают в будущем осуществлять инверсию времени, главный герой вступает в борьбу. И зрители не смогут предугадать, чем это ожесточенное противостояние завершится.

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