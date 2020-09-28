П'ятий випуск легендарного шоу "Танців з зірками" запам'ятався глядачам не тільки виступами учасників, а й цікавими образами судей. Катерина Кухар поділилась своїм look в елегантному платті.

Українська прима-балерина Катерина Кухар поділилась світлиною, зробленою за лаштунками, з п'ятого ефіру "Танців з зірками" на сторінці в інстаграмі. Танцівниця обрала вбрання від української дизайнерки.

До теми У мінісукні та без косметики: Настя Каменських поділилась кадрами з відпочинку в Туреччині

Катерина Кухар вдягнулася у вбрання з бренду COAT української дизайнерки Katya Silchenko. Воно складалось зі сріблястого топу з американською проймою та ніжно-рожевої спідниці з широким поясом. Такий вибір вдало підкреслив тонку талію танцівниці.

Яскравий образ зірка доповнила світло-сірими рукавичками з об'ємними рукавами. Катерина зібрала волосся ззаду, елегантна зачіска неймовірно пасувала до аутфіту. Вона також зробила макіяж, нафарбувавши губи нюдовою помадою і підкресливши очі стрілками.

Вечір світового кіно в розпалі! Ми разом з вами занурилися у світ улюблених кіногероїв і проходимо з вами знамениті епізоди на паркеті! Продовжуємо танцювати так, як накаже серце,

– підписала фото Кухар.

"Я не зрозуміла, а де пір'я?", – кумедно прокоментувала допис Леся Нікітюк. Водночас і шанувальники відгукнулися на образ танцівниці: "Катя сьогодні неймовірна", "Красуня", "Вау, образ, як завжди, супер", "Милуюсь і горжуся".



Катерина Кухар за лаштунками шоу / Instagram / @ekaterinakukhar_official