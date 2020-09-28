Пятый выпуск легендарного шоу "Танцев со звездами" запомнился зрителям не только выступлениями участников, но и интересными образами судей. Екатерина Кухар поделилась своим look в элегантном платье.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась фотографией, сделанной за кулисами пятого эфира "Танцев со звездами", на странице в инстаграме. Танцовщица выбрала наряд от украинского дизайнера.

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Екатерина Кухар оделась в наряд бренда COAT украинского дизайнера Katya Silchenko. Он состоял из серебристого топа с американской проймой и нежно-розовой юбки с широким поясом. Такой выбор удачно подчеркнул тонкую талию танцовщицы.

Яркий образ звезда дополнила светло-серыми перчатками с объемными рукавами. Екатерина собрала волосы сзади, элегантная прическа невероятно подходила к аутфиту. Она также сделала макияж, накрасив губы нюдовой помадой и подчеркнув глаза стрелками.

Вечер мирового кино в разгаре! Мы вместе с вами окунулись в мир любимых киногероев и проходим с вами знаменитые эпизоды на паркете! Продолжаем танцевать так, как прикажет сердце,

– подписала фото Кухар.

"Я не поняла, а где перья?", – забавно прокомментировала сообщение Леся Никитюк. В то же время и поклонники откликнулись на образ танцовщицы: "Катя сегодня невероятная", "Красавица", "Вау, образ, как всегда, супер", "Любуюсь и горжусь".



Екатерина Кухар за кулисами шоу / Instagram / @ekaterinakukhar_official