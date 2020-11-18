Українська телеведуча та модель Василіса Фролова розповіла, що вагітна первістком. В інтерв'ю жінка поділилась, як готувалась до першої вагітності та чи не боялась народжувати малюка в час пандемії.

Радісну новину українська модель і ведуча Василіса Фролова розповіла виданню Elle.ua. Зірка також розповіла про планування вагітності та інші цікаві деталі.

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Василіса Фролова про вагітність

Українська телеведуча зізналась, що часто чула думки про те, що не потрібно заморочуватися над бажанням завагітніти, а навпаки, відпустити це. Василіса розповіла, що настільки перестала вірити, що коли-небудь завагітніє, що й забула про це. І саме тоді їй вдалось зачати дитину.



Василіса Фролова для Elle

Також Фролова розповіла, що нічому не дивується цього року. Але їй було трохи лячно вагітніти в такий переломний момент, до того ж, телеведучій – 42 роки. Зірка наголосила і на змінах, які відбулись в її житті.

З одного боку, я завжди наголошую, що у мене тепер змінилося все. Але от коли хочу це пояснити іншим, розумію, що конкретизувати нема що. Просто помічаю, що світ почав мені усміхатися. Люди усміхаються мені частіше, а з іншого боку розумію, що напевно, вони віддзеркалюють мене. Стан дійсно чарівний,

– зізналась Василіса Фролова.

Телеведуча поділилась і цікавими фактами. Зокрема, вона почала помічати за собою дивні вподобання в їжі. "Це сталося як у книжці: спочатку я тиждень об'їдалася оселедцем, потім мені терміново вночі знадобився манговий шейк, і я поїхала за ним в цілодобовий супермаркет, тому що не могла заснути! Згодом був період об'їдання квашеною капустою, потім різко мені так захотілося бананів (ніколи взагалі їх не любила), що я зупинилася біля магазину і одним махом з'їла чотири штуки! Навіть моя собака дивилася на мене з подивом".



Василіса Фролова для Elle