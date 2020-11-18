Украинская телеведущая и модель Василиса Фролова рассказала, что беременна первенцем. В интервью женщина поведала, как готовилась к первой беременности и не боялась рожать малыша во время пандемии.

Радостную новость украинская модель и ведущая Василиса Фролова рассказала изданию Elle.ua звезда также рассказала о планировании беременности и других интересных деталях.

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Василиса Фролова о беременности

Украинская телеведущая призналась, что часто слышала мысли о том, что не нужно заморачиваться над желанием забеременеть, а наоборот, отпустить это. Василиса рассказала, что настолько перестала верить, что когда-нибудь забеременеет, что и забыла об этом. И именно тогда ей удалось зачать ребенка.

Василиса Фролова для Elle

Также Фролова рассказала, что ничему не удивляется в этом году. Но ей было немного страшно беременеть в такой переломный момент, к тому же, телеведущей – 42 года. Звезда отметила и изменения, которые произошли в ее жизни.

С одной стороны, я всегда подчеркиваю, что у меня теперь изменилось все. Но вот когда хочу это объяснить другим, понимаю, что конкретизировать нечего. Просто замечаю, что мир начал мне улыбаться. Люди улыбаются мне чаще, а с другой стороны понимаю, что наверное, они отражают меня. Состояние действительно волшебное,

– призналась Василиса Фролова.

Телеведущая поделилась и интересными фактами. В частности, она начала замечать за собой странные предпочтения в еде. "Это произошло как в книжке: сначала я неделю объедалась селедкой, потом мне срочно ночью понадобился манговый шейк, и я поехала за ним в круглосуточный супермаркет, потому что не могла заснуть! Впоследствии был период объедания квашеной капустой, потом резко мне так захотелось бананов (никогда вообще их не любила), что я остановилась у магазина и одним махом съела четыре штуки! Даже моя собака смотрела на меня с удивлением".



Василиса Фролова для Elle