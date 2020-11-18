Известная американская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret подтвердила, что беременна первенцем миловидным способом. Она и ее муж бизнесмен Джошуа Кушнер впервые станут родителями.

Известная американская модель и бывшая "ангел" Victoria's Secret решила оригинально подтвердить свою беременность на странице в инстаграме. Она опубликовала миловидное видео, где показала обнаженный округлый живот.

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Карли Клосс обнародовала ролик, на котором позирует в черном лифе и светлых спортивных штанах. Она снимала себя на камеру и показала округлившийся живот. В подписи к видео звезда написала: "Доброе утро, дитя". Трогательную запись прокомментировали звездные коллеги модели, в частности, беременная Эмили Ратаковски, Роми Стрейд, Риз Уизерспун и другие, поздравив Карли с радостной новостью.

Напомним, что ребенок станет первым для 28-летней Карли Клосс и ее мужа Джошуа Кушнера. Ранее звезда сообщала, что очень рада, что ожидает появление первенца. Ребенок должен родиться уже в 2021 году. "Она будет замечательной матерью", – сообщал источник.

Отметим, что ровно месяц назад супруги отпраздновали вторую годовщину брака, который в свое время получил огласку в сети. На торжественную церемонию, которая состоялась в 2018 году, пара пригласила 80 гостей. Позже Карли и Джошуа позволили себе громкую свадьбу со звездными голливудскими гостями.