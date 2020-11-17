Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова вместе с сыном радовалась первому снегу, который выпал в Киеве во вторник, 17 ноября. Маленький Иван был в восторге от такой погоды и со звездной мамой отправился на прогулку.

Певица распространила волшебный ролик на личной странице в инстаграме. В столице выпал снег и артистка присоединилась к числу тех людей, которые радовались зимней погоде и наслаждались этими приятными моментами.

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После захода солнца Тарабарова с сынишкой отправилась на прогулку. Снег красиво мерцал в свете вечерних фонарей, что придавало праздничной, новогодней атмосферы.

Миловидное видео Светланы Тарабаровой и ее сына

Иван был одет в красивую зимнюю курточку, штаны и шапку. Малыш бегал по двору, танцевал под песню мамы "Падає сніг" и получал огромное количество положительных эмоций.

Светлана надела теплую эко-шубку, черную шапку и штаны. Она также, как ребенок, радовалась этой прекрасной поре в году. В сложное время, которое сейчас переживает каждый из нас, необходимо уметь находить счастье в простых вещах.

А в вашем городе уже падает снег? Мы такие счастливые выбежали на улицу, включили любимую песню и запечатлели этот момент в сердце и для вас на видео. Это уже стало нашей традицией. Вот только Мария пропустила эту вечеринку, ведь сладко спит дома. И у нее еще все впереди,

– написала в заметке артистка.