С дочкой на руках: Светлана Тарабарова поделилась милым фото
Популярная певица Светлана Тарабарова поделилась трогательным фото с дочкой. Она держит маленькую Марию на руках и искренне улыбается.
Светлана Тарабарова обнародовала миловидный кадр на личной странице в инстаграме. Артистка недавно во второй раз стала мамой, поэтому многотысячная аудитория поклонников с нетерпением ждет ее новые публикации с крохой.
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Тарабарова родила второго ребенка 23 сентября. Дочь Мария появилась на свет в одном из киевских роддомов. Теперь в доме Светланы и ее мужа, продюсера Алексея Бондара раздаются звонкие голоса сразу двух детей, ведь супруги также воспитывают сына Ивана.
Новое фото Светланы Тарабаровой с дочкой
Исполнительница предстала перед камерой в белой рубашке. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах. Светлана держит на руках новорожденную Марию, которая также одета в белую одежду, и искренне улыбается. Эта фотография передает нежность и безграничную любовь матери к ребенку.
"Рассказать вам, что чувствую, когда держу на ручках доченьку?" – спросила Тарабарова у подписчиков.
Светлана Тарабарова с дочкой / Instagram / @tarabarova
В комментариях поклонники певицы оставляют теплые слова и огромное количество комплиментов.
- У вас все написано на лице.
- Красавицы!
- Хорошенькие такие.
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