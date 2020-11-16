Популярная певица Светлана Тарабарова поделилась трогательным фото с дочкой. Она держит маленькую Марию на руках и искренне улыбается.

Светлана Тарабарова обнародовала миловидный кадр на личной странице в инстаграме. Артистка недавно во второй раз стала мамой, поэтому многотысячная аудитория поклонников с нетерпением ждет ее новые публикации с крохой.

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Тарабарова родила второго ребенка 23 сентября. Дочь Мария появилась на свет в одном из киевских роддомов. Теперь в доме Светланы и ее мужа, продюсера Алексея Бондара раздаются звонкие голоса сразу двух детей, ведь супруги также воспитывают сына Ивана.

Новое фото Светланы Тарабаровой с дочкой

Исполнительница предстала перед камерой в белой рубашке. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах. Светлана держит на руках новорожденную Марию, которая также одета в белую одежду, и искренне улыбается. Эта фотография передает нежность и безграничную любовь матери к ребенку.

"Рассказать вам, что чувствую, когда держу на ручках доченьку?" – спросила Тарабарова у подписчиков.



Светлана Тарабарова с дочкой / Instagram / @tarabarova

В комментариях поклонники певицы оставляют теплые слова и огромное количество комплиментов.