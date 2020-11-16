Популярна співачка Світлана Тарабарова поділилася зворушливим фото з донькою. Вона тримає маленьку Марію на руках і щиро усміхається.

Світлана Тарабарова оприлюднила миловидний кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Артистка нещодавно вдруге стала мамою, тому багатотисячна аудиторія шанувальників з нетерпінням чекає на її нові публікації з крихіткою.

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Тарабарова народила другу дитину 23 вересня. Донечка Марія з'явилася на світ в одному з київських пологових будинків. Тепер у будинку Світлани та її чоловіка, продюсера Олексія Бондара лунають дзвінкі голоси одразу двох діток, адже подружжя також виховує сина Івана.

Нове фото Світлани Тарабарової з донькою

Виконавиця постала перед камерою у білій сорочці. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на очах. Світлана тримає на руках новонароджену Марію, яка також одягнена в білий одяг, і щиро усміхається. Ця світлина передає ніжність та безмежну любов матері до дитини.

"Розповісти вам, що відчуваю, коли тримаю на ручках донечку?", – запитала Тарабарова у підписників.



Світлана Тарабарова з донечкою / Instagram / @tarabarova

У коментарях прихильники співачки залишають теплі слова та величезну кількість компліментів.