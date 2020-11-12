Зіркова матуся Світлана Тарабарова, яка виховує сина, а нещодавно стала мамою донечки, продемонструвала в мережі образ бізнес-мами.

Українська співачка опублікувала нові кадри у своєму інстаграмі. Знаменитість показала ранкові кадри, на яких вона позує з коляскою. Тарабарова кожного разу вміло приміряє образи для осінніх прогулянок.

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Зірка одягнула чорну сукню, чоботи на підборах, а замість куртки надала перевагу стьобаному жилету. Образ виконавиця доповнила чорною сумкою та чорним бантом, який вдало виглядав на її рудому волоссі.

I’m a busy mama. Як ви розумієте – декрет мені може тільки снитися. Як вважаєте, працююча мама це ок? Чи ні?

– запитала Тарабарова у прихильників.



Світлана Тарабарова опублікувала нові кадри з донечкою / Фото з Instagram



Світлана Тарабарова опублікувала нові кадри з донечкою / Фото з Instagram

Відомо, що на телеканалі "М1"стартувало реаліті-шоу "Декрет вже не секрет", головною героїнею якого стала співачка Світлана Тарабарова. Упродовж усієї вагітності виконавицю супроводжувала телекамера, тому глядачі мають змогу побачити всі ключові моменти найважливішого періоду в житті кожної жінки на одному зірковому прикладі.

У дописі співачка зазначила, що обожнює 4 серію, тож, ймовірно, на прихильників чекають цікаві деталі з життя співачки.

"Наші перші емоції та сльози щастя", – написала виконавиця публікуючи анонс реаліті-шоу.