Звездная мамочка Светлана Тарабарова, воспитывающая сына, а недавно ставшая мамой доченьки, продемонстрировала в сети образ бизнес-мамы.

Украинская певица опубликовала новые кадры в своем инстаграме. Знаменитость показала утренние кадры, на которых она позирует с коляской. Тарабарова каждый раз умело примеряет образы для осенних прогулок.

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Звезда надела черное платье, сапоги на каблуках, а вместо куртки предпочла стеганый жилет. Образ исполнительница дополнила черной сумкой и черным бантом, который удачно смотрелся на ее рыжих волосах.

I’m a busy mama. Как вы понимаете – декрет мне может только сниться. Как считаете, работающая мама это ок? Или нет?

– спросила Тарабарова у поклонников.



Светлана Тарабарова опубликовала новые кадры с дочкой / Фото из Instagram



Светлана Тарабарова опубликовала новые кадры с дочкой / Фото из Instagram

Известно, что на телеканале "М1" стартовало реалити-шоу "Декрет уже не секрет", главной героиней которого стала певица Светлана Тарабарова. На протяжении всей беременности исполнительницу сопровождала телекамера, поэтому зрители могут увидеть все ключевые моменты самого важного периода в жизни каждой женщины на одном звездном примере.

В сообщении певица отметила, что обожает 4 серию, поэтому, вероятно, поклонников ждут интересные детали из жизни певицы.

"Наши первые эмоции и слезы счастья", – написала исполнительница публикуя анонс реалити-шоу.