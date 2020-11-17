Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова разом із сином раділа першому снігові, який випав в Києві у вівторок, 17 листопада. Маленький Іван був в захваті від такої погоди і з зірковою матусею відправився на прогулянку.

Співачка поширила чарівний ролик на особистій сторінці в інстаграмі. У столиці випав сніг і артистка долучилася до числа тих людей, які раділи зимовій погоді та насолоджувалися цими приємними моментами.

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Після заходу сонця Тарабарова з синочком відправилася на прогулянку. Сніг красиво мерехтів у сяйві вечірніх ліхтарів, що додавало святкової, новорічної атмосфери.

Миловидне відео Світлани Тарабарової та її сина

Іван був одягнений у красиву зимову курточку, штани та шапку. Малюк бігав по подвір'ю, танцював під пісню матусі "Падає сніг" і отримував величезну кількість позитивних емоцій.

Світлана одягнула теплу екошубку, чорну шапку та штани. Вона також, як дитина, раділа цій прекрасній порі в році. У складний час, який зараз переживає кожен із нас, необхідно вміти знаходити щастя в простих речах.

А у вашому місті вже падає сніг? Ми такі щасливі вибігли на вулицю, увімкнули улюблену пісню і закарбували цей момент у серці та для вас на відео. Це вже стало нашою традицією. От тільки Марія пропустила цю вечірку, адже солодко спить вдома. Та у неї ще все попереду,

– написала в дописі артистка.