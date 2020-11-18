Відома американська модель та колишній "ангел" Victoria's Secret підтвердила те, що вагітна первістком миловидним способом. Вона та її чоловік бізнесмен Джошуа Кушнер вперше стануть батьками.

Відома американська модель та колишня "ангел" Victoria's Secret вирішила оригінально підтвердити свою вагітність на сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала миловидне відео, де показала оголений округлий живіт.

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Карлі Клосс оприлюднила ролик, на якому позує в чорному ліфі та світлих спортивних штанах. Вона знімала себе на камеру та показала округлий живіт. У підписі до відео зірка написала: "Доброго ранку, дитино". Зворушливий запис прокоментували зіркові колеги моделі, зокрема, вагітна Емілі Ратажковські, Ромі Стрейд, Різ Візерспун та інші, привітавши Карлі з радісною новиною.

Нагадаємо, що дитина стане першою для 28-річної Карлі Клосс та її чоловіка Джошуа Кушнера. Раніше зірка повідомляла, що дуже рада, що очікує на появу первістка. Дитина має народитись вже в 2021 році. "Вона буде чудовою матір'ю", – повідомляло джерело.

Зазначимо, що рівно місяць тому молоде подружжя відсвяткувало другу річницю шлюбу, яке свого часу набуло розголосу в мережі. На урочисту церемонію, що відбулась 2018 року, пара запросила 80 гостей. Згодом Карлі та Джошуа дозволили собі гучне весілля з зірковими голлівудськими гостями.