Наприкінці березня українська телеведуча та журналістка Анна Панова вперше стала мамою. Довгоочікувана дитина з’явилася на світ 28 березня. Тепер молода матуся не лише успішно поєднує роботу та материнство, але й ділиться корисними порадами з прихильниками.

40-річна телеведуча Анна Панова опублікувала кадр зі своєю донечкою Міланою. 28 серпня дівчинці виповнилося 5 місяців. Читайте також Лілія Ребрик зворушила кадрами талановитої доньки: мила фотосесія

На своїй особистій сторінці в інстаграмі журналістка розповіла про зміни, які почала спостерігати за собою після того, як стала мамою.

Стала більш дисциплінованою

До народження Мілки я могла довго сидіти в соцмережах і неспішно перегортати в телефоні стрічку новин. Тепер все інакше. Я мати з моторчиком. Мати на турборежимі. Мені потрібно зробити все і відразу. За пів години, поки вона спить, потрібно вимити голову і запекти індичку. Лівою рукою помішуєш кашу, правою махаєш брязкальцем. Або навпаки,

– написала Панова.

На роботі, за словами телеведучої, немає часу на пусті "перекури". Її робочий день вивірений щохвилини: відстеження новин, грим, робота над текстами, ефір. Зірка стала більш зібраною і ефективною.

Стала більш людяною

"Роки роботи в журналістиці ніби виробили в мені інформаційний імунітет: мало які кадри по ТБ здатні розтопити моє серце. Зате ранкова беззуба посмішка своєї дитини зворушує до глибини душі. Тепер мені боляче дивитися по телевізору, як ображають дітей. Народжують і викидають на смітник, продають, б'ють", – зазначила телеведуча.

Панова зауважила, що не може захистити всіх дітей світу від образ з боку дорослих, але зробить все, щоб її дитина зростала в любові і щасті.

Стала більш амбітною

Мені і так вистачало амбітності з надлишком, але дитина – це колосальний стимул розвиватися. Мене не влаштують відрослі нігті і пару зайвих кг на боках – мовляв, #яжемать, мені можна,

– написала Панова.