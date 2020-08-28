40-летняя телеведущая Анна Панова опубликовала кадр со своей дочкой Миланой. 28 августа девочке исполнилось 5 месяцев.

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На своей личной странице в инстаграме журналистка рассказала об изменениях, которые начала наблюдать за собой после того, как стала мамой.

Стала более дисциплинированной

До рождения Милки я могла долго сидеть в соцсетях и неспешно листать в телефоне ленту новостей. Теперь все иначе. Я мать с моторчиком. Мать на турборежиме. Мне нужно сделать все и сразу. За полчаса, пока она спит, нужно вымыть голову и запечь индейку. Левой рукой помешиваешь кашу, правой машешь погремушкой. Или наоборот,

– написала Панова.

На работе, по словам телеведущей, нет времени на пустые "перекуры". Ее рабочий день выверен ежеминутно: отслеживание новостей, грим, работа над текстами, эфир. Звезда стала более собранной и эффективной.

Стала более человечной

"Годы работы в журналистике будто выработали во мне информационный иммунитет: мало какие кадры по ТВ способны растопить мое сердце. Зато утренняя беззубая улыбка своего ребенка трогает до глубины души. Теперь мне больно смотреть по телевизору, как обижают детей. Рожают и выбрасывают на помойку, продают, бьют", – отметила телеведущая.

Панова отметила, что не может защитить всех детей мира от обид со стороны взрослых, но сделает все, чтобы ее ребенок рос в любви и счастье.

Стала более амбициозной

Мне и так хватало амбициозности с избытком, но ребенок – это колоссальный стимул развиваться. Меня не устроят отросшие ногти и пару лишних кг на боках – мол, #яжемать, мне можно,

– написала Панова.

Ради своего ребенка телеведущая хочет быть во всем на высоте. Она хочет действительно заслужить ее уважение и восхищение. Ради дочери хочет стать лучшей версией себя.