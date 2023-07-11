Техніка бейкінгу полягає у тому, що потрібно нанести товстий шар напівпрозорої пудри на шкіру обличчя. Її треба витримати 5 – 10 хвилин, щоб тепло тіла зафіксувало чи "запекло" (bake – звідси й слово бейкінг) основу макіяжу та консилер і тональний крем під пудрою. Ця техніка може здаватись дивною, але з правильними порадами все вдасться.

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Найперше варто зауважити, що техніка просто не потрібна тим, хто користується невеликою кількістю консилера чи взагалі не любить повний макіяж. Це лиш для випадків, коли макіяж покриває все обличчя і вам потрібно, щоб він був стійким увесь день.

Для того, щоб закріпити макіяж, підходить розсипчаста фіксуююча пудра. Щоб мейкап мав гладенький вигляд, наче у фільтрі з інстаграму, обирайте напівпрозорі, світлі або білі пудри. Пресовані й мінеральні пудри не підійдуть: вони будуть надто важкими.

Серед "інструментів" знадобиться: вологий спонж (найзручнішим буде у формі трикутника) та пухнастий пензлик.

Як правильно робити бейкінг

Крок 1 : підготовка до макіяжу. Підготуйте шкіру до нанесення продуктів, а особливо шкіру під очима. Нанесіть зволожувальний крем, щоб велика кількість пудри не підкреслила сухості й зморшки.

: підготовка до макіяжу. Підготуйте шкіру до нанесення продуктів, а особливо шкіру під очима. Нанесіть зволожувальний крем, щоб велика кількість пудри не підкреслила сухості й зморшки. Крок 2 : після тонального крему нанесіть консилер, можна не економити. Розтушуйте його вологим спонжем.

: після тонального крему нанесіть консилер, можна не економити. Розтушуйте його вологим спонжем. Крок 3 : нанесіть ще один тонкий шар консилера та розтушуйте.

: нанесіть ще один тонкий шар консилера та розтушуйте. Крок 4 : візьміть пензлик для пудри та нанесіть тонкий шар розсипчастої пудри на макіяж, щоб зафіксувати основу.

: візьміть пензлик для пудри та нанесіть тонкий шар розсипчастої пудри на макіяж, щоб зафіксувати основу. Крок 5 : візьміть вологий спонж, занурте його в пудру та щедро нанесіть продукт на зону під очима, де ви використовували консилер. Багато хто наносить пудру на ніс, лоб, підборіддя – це за вашим бажанням. Не хвилюйтесь щодо свого вигляду зараз – це частина процесу. Залиште все на 5 – 10 хвилин для "запікання" та фіксації. За цей час можна виконати макіяж очей: якщо тіні сипатимуться, їх можна легко позбутися з обличчя разом з фіксувальною пудрою.

: візьміть вологий спонж, занурте його в пудру та щедро нанесіть продукт на зону під очима, де ви використовували консилер. Багато хто наносить пудру на ніс, лоб, підборіддя – це за вашим бажанням. Не хвилюйтесь щодо свого вигляду зараз – це частина процесу. Залиште все на 5 – 10 хвилин для "запікання" та фіксації. За цей час можна виконати макіяж очей: якщо тіні сипатимуться, їх можна легко позбутися з обличчя разом з фіксувальною пудрою. Крок 6: коли час очікування завершився, візьміть пухнастий пензлик та змахніть решту продукту з вашого обличчя. Так у вас вийшов стійкий макіяж для фотосесії та інших подій, що не потребує фільтрів.

Як робити бейкінг: відео