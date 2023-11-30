Жодна людина не знає, хто їй дарує подарунок. А кожна компанія встановлює свій бюджет. Якщо ви вирішили влаштувати Таємного Санту на роботі цього року, то вам згодиться підбірка ідей для подарунків, яку підготував 24 Канал.

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Ідеї подарунків для колег

Якщо компанія вирішила не складати список бажань, то чудовим подарунком завжди стане красива канцелярія. Вона згодиться на будь-якій роботі. Крім того, у магазинах зараз повно оригінальних олівців, ручок, блокнотів та іншого.

Також можна купити настільну гру. Такий подарунок сподобається не лише дітям, але й дорослим. Це досить корисна річ, адже інколи холодними зимовими вечорами хочеться проводити час з друзями та рідними за цікавою настільною грою.

Настільна гра / Фото Canva

Каву, чай, солодощі та фрукти варто додати у будь-яку подарункову коробку. Дізнайтеся, які смакові вподобання у вашого колеги, та зробіть йому солодкий сюрприз. Можете доповнити подарунок цікавим посудом.

Свічки, аромадифузори для дому, красиві рушнички та новорічна постіль сподобаються колезі, який любить сидіти вдома. Адже ці речі створюють навколо затишну атмосферу, тому точно не будуть зайвими.

Ще можете придбати гарний ланч-бокс, термос, або термокружку. Крім роботи, ці речі також необхідні під час подорожей або прогулянок. А у зимовий період люди зігріваються завдяки гарячому глінтвейну, каві або чаю в термосі.