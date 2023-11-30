Ни один человек не знает, кто ему дарит подарок. А каждая компания устанавливает свой бюджет. Если вы решили устроить Тайного Санту на работе в этом году, вам пригодится подборка идей для подарков, которую подготовил 24 Канал.

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Идеи подарков для коллег

Если компания решила не составлять список желаний, то отличным подарком всегда станет красивая канцелярия. Она пригодится на любой работе. Кроме того, в магазинах сейчас полно оригинальных карандашей, ручек, блокнотов и прочего.

Также можно купить настольную игру. Такой подарок понравится не только детям, но и взрослым. Это довольно полезная вещь, ведь иногда в холодные зимние вечера хочется проводить время с друзьями и родными за интересной настольной игрой.

Настольная игра / Фото Canva

Кофе, чай, сладости и фрукты следует добавить в любую подарочную коробку. Узнайте, какие вкусовые предпочтения у вашего коллеги, и сделайте ему сладкий сюрприз. Можете дополнить подарок интересной посудой.

Свечи, аромадифузоры для дома, красивые полотенца и новогодняя постель понравятся коллеге, который любит сидеть дома. Ведь эти вещи создают вокруг уютную атмосферу, поэтому точно не будут лишними.

Еще можете приобрести хороший ланч-бокс, термос, или термокружку. Помимо работы эти вещи также необходимы во время путешествий или прогулок. А в зимний период люди согреваются благодаря горячему глинтвейну, кофе или чаю в термосе.