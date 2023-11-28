Адже цьогоріч українці святкуватимуть День святого Миколая 6 грудня. Варто чимшвидше штурмувати магазини у пошуках того, що може здивувати близьку людину. А якщо ви досі не знаєте, що купити, то 24 Канал підготував список найкращих ідей подарунків на Миколая.

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Теплі речі

За вікном вже вдарили перші морози. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури України, зима для українців може бути холодною. Тож теплі светри, рукавички, шарфи, пледи, шкарпетки та термобілизна – корисні подарунки.

Книги

Кажуть, що книга – це найкращий подарунок. Ви можете взяти улюблений роман, закутатися у плед, зробити гарячий чай або каву та провести зимовий вечір у затишній атмосфері. До того ж якщо будуть відключення світла, то книга стане найкращою подругою.

Затишні зимові вечори з книгою / Фото Canva

Гарний посуд

Зараз у магазинах безліч красивого новорічного посуду, який може стати гарним подарунком для ваших близьких. Завжди приємно їсти улюблену страву з гарної тарілки. Також новорічний посуд зможе прикрасити кухню у період зимових свят.

Солодощі

Деякі батьки не забувають на День святого Миколая покласти дітям під подушку шоколадки, цукерки, пряники або льодяники. Це чудовий подарунок. Однак, тут варто враховувати смакові вподобання того, кому ви купуєте солодощі.

Іграшки та прикраси на ялинку

Такий подарунок допоможе прикрасити новорічну красуню у будинку. Останніми роками в магазинах з'являється величезна кількість оригінальних іграшок та прикрас на ялинку, які зможуть додати дереву нових фарб.

Красиві прикраси на ялинку / Фото Canva

Подарунок, зроблений своїми руками

Це завжди неймовірно приємно та мило. Ви можете намалювати картинку, зробити новорічну прикрасу своїми руками, наприклад, різдвяний віночок, або придумати щось більш оригінальне. У цій справі варто фантазувати.

Мандарини, апельсини, хурма та інші фрукти

Це не лише смачно, але й корисно. Такий подарунок ідеально підійде для тих, хто не їсть солодке. Можете поскладати різні фрукти у кошичок та гарно його оформити.

Піжама

Це ще одна корисна ідея подарунка на День святого Миколая. Виберіть красиву, теплу, новорічну піжаму, яка буде зігрівати у холодні зимові вечори.

Сертифікат на якусь послугу

Це може бути сертифікат, наприклад, у салон краси або на масаж. Подумайте, про що давно мріяла людина, якій ви хочете зробити такий подарунок, та здійсніть її бажання.

Похід на масаж / Фото Canva

Поїздка

Подаруйте близькій людині поїздку в гори або в якесь місто України. Адже у нас є стільки всього красивого у кожній області. Можете відправитися у подорож удвох або зібрати компанію з найкращих друзів.